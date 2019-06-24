校園美女曾苡柔，今年5月擔任國立勤益科技大學第11屆青春音樂季主持人，從中學習領導及臨場組織能力。（圖／曾苡柔提供）

校園美女曾苡柔造型可塑性高，可以甜美可愛，也能展現理性特色。（圖／曾苡柔提供）

國立勤益科技大學文化創意事業系學生曾苡柔，今年5月擔任該校第11屆青春音樂季主持人，控場及口條能力令人驚艷，「從中學習到的領導及臨場組織能力，於我而言是非常難能可貴的」，她說，目前正在準備轉學考，希望未來能就讀新聞系，當個稱職的主播。

19歲校園美女曾苡柔造型可塑性高，可以甜美可愛，也能展現理性特色，平常的興趣是跳舞，尤其對爵士舞Jazz深入鑽研，高難度舞步挑戰舞蹈的精彩世界，唱歌才藝，不只令人眼睛為之一亮，好歌聲讓人一聽直呼「耳朵戀愛了！」

台風穩健的曾苡柔主持過國立勤益科技大學青春音樂季，從準備到上台運作節目流暢，各種無法預料到狀況考驗，全從準備從容的扎實功力，站在舞台上帶動全場的節奏，表現出色，她希望能距離擔任主播的夢想更近一些。

國立勤益科技大學文化創意事業系，正是目前最夯的文創產業，呼應政府對於文創意產業重視以及當前產業社會發展的趨勢，引導學生探掘具有歷史文化與藝術美學的多元素材，透過與創作、生產及商業化的過程相結合，使文化、創意與產業三者知能相加相乘。

「讓學生能具有面對實際經濟市場的專業能力」，曾苡柔說，選擇文化創意事業系，就業市場需求願投入文化創意相關領域的人才，學校也為台灣文化創意事業創造一支生力軍，為台灣的文化產業開拓出一條寬廣道路，在大學所學的養分，盼為立志坐上主播台打下更多基礎。

(中時 )