美國聯邦移民單位在全美各大城市大舉掃蕩非法移民前夕，川普總統22日下午推文，宣布這項行動暫緩2周，以便給國會更多時間找出解決南部邊境問題的方法。

川普推文說：「應民主黨的要求，我把非法移民遣返行動延後了2個星期，看民主黨和共和黨是否能團結起來，一同找出方式，決南部邊境的庇護和漏洞問題。如果沒有的話，就開始遣返！」

當局原本預料，最快自23日開始在多達10座城市展開大規模圍捕行動，驅逐對象包含所有收到驅逐令或收到法院通知但未出庭的2000個移民家庭。

據聯邦政府統計，今年5月份在美墨邊境逮捕了逾13.2萬的非法入境者，這個數字達到10多年來最高。

民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西也敦促川普取消對移民的搜捕行動，她在聲明中指：「總統昨天談到避免在伊朗波及無辜、造成150人喪命的重要性。我希望他將同樣的價值觀，用於避免波及數萬名無辜孩童，他的行動會嚇到這些孩子。」裴洛西之後還推文稱：「總統先生，我們樂見延後。全面性移民改革需要時間。家人就應該在一起。」

(中時 )