英國男星喬什奧康納。（LOEWE提供）

LOEWE本季探討游牧世界，服裝多以寬鬆剪裁，呈現瀟灑的度假態度。（LOEWE提供）

LOEWE本季探討游牧世界，服裝多以寬鬆剪裁，呈現瀟灑的度假態度。（LOEWE提供）

LOEWE本季探討游牧世界，服裝多以寬鬆剪裁，呈現瀟灑的度假態度。（LOEWE提供）

LOEWE本季探討游牧世界，服裝多以寬鬆剪裁，呈現瀟灑的度假態度。（LOEWE提供）

LOEWE 2020春夏男裝從藝術家Hilary Lloyd的作品取得靈感，粉色橫條套裝與印畫看似一派輕送又令人玩味。（LOEWE提供）

LOEWE經典的Puzzle袋以柔軟光滑小牛皮製作，顯得軟身。（LOEWE提供）

LOEWE 2020春夏男包，包身軟質好拎率性。（LOEWE提供）

LOEWE 2020春夏新作是與倫敦藝術家Hilary Lloyd的一場對話，在巴黎聯合國教科文組織大樓的會場，電視屏幕播放著Hilary Lloyd的藝術作品，看秀的宋茜、英國男星喬什奧康納（Josh OConnor ）也目不轉睛，盯著宛如流浪者般的男模率性遊走。

本季主題探討心靈和游牧世界，企圖以超脫世俗的觀點去理解日常生活經驗。男模們戴著頭飾，穿著麂皮長版上衣與寬褲、粉色襯衫罩著睡袍式綁帶上衣、亞麻長袍連身服，造型修長且歸真。散發夏日色彩的服飾像是水手衫、工人褲、薄紗短褲西裝、人字紋或直條背心，鬆身輕盈。流浪不代表拉遢，緞面布料點綴於羊毛禮服，或裁製成無襯裡的連肩袖。雙鈕尖領鬆身西裝外套是本季新剪裁代表作，浪人要呈現的是瀟灑颯然。

配合流浪主題的配飾包括草織莫卡辛軟皮鞋、絨面皮涼鞋及帆船鞋；大碼Berlingo掛肩袋以絨面皮、棉布及小牛皮製作，經典Puzzle袋因小牛皮反射出柔美光線，另一款全新小牛皮背囊Shopper Backpack方便攜帶拎了就走。胸前再掛上品牌標誌性的大象造型手機殼，童心未泯的男孩無拘無束，哼著西班牙流浪之歌。

(中時 )