近年發生多起塔吊爬升、組拆工安事故，為加強事業單位使用有關機具的危害預防，台中市政府已規劃舉辦6場次「危險性機械作業危害預防」宣導會。勞動檢查處也呼籲，塔吊爬升、組拆作業屬高風性作業，若查有違反《職業安全衛生法》，將處3萬元以上30萬元以下罰鍰；肇災致生職業災害者，除依規定科雇主責任外，並將依法移送司法機關追究從事業務之人刑事責任，期望多管齊下確保勞工作業安全。

勞工局說明，如起重機吊升荷重達3公噸以上者，為職業安全衛生法所稱危險性機械，必須經檢查合格，才可使用；吊升荷重在3公噸以下的塔吊，事業單位依規定仍應自行實施荷重試驗及安定性試驗，確認安全後才能使用。

勞工局指出，有關這類災害防制機制，首重安全作業標準，作業前應由設置該塔吊的專業廠商擬具作業安全計畫，將有關的安全衛生作業標準納入該計畫中，落實承攬管理規定，並向所在營造工地報備核可後，按該計畫於現場施作。

勞動檢查處也提醒事業單位，對於塔吊組立、爬升及拆解等相關作業，應依原廠規範、手冊、標準訂定標準作業程序；應指派鋼構組配作業主管於作業現場辦理有關事項。

此外，遇強風、大雨等惡劣氣候，導致作業有危險之虞，應嚴禁作業；塔吊塔柱應加強固定如以牽索牢繫，並停妥吊鉤及伸臂，及將旋轉煞車放開（先確認空迴時不會有撞擊、感電等危害），風速每秒16公尺以上時，嚴禁使用塔吊作業；對於強風、豪(大)雨後，務必在作業前確實依規實施自動檢查，確認安全後方可使用。

(中時 )