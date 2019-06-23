王大陸露跩臉依舊帥。（當樂娛樂提供）

王大陸受BALMAIN品牌邀請，出席明年2020春夏系列大秀，參與時尚盛宴，品牌也特地為王大陸準備了全球唯一一件的黑色羽毛外套，意外圈住外國粉，現場也開心與粉絲合照，極為突出的個人風格和大膽的嘗試，讓所有人耳目一亮。

在大秀派對上，王大陸與品牌設計師Olivier Rousteing、歌手Charlie Puth、超模Sasha Luss眾人開心合照，特別的是，曾在《鮫珠傳》中合作的演員胡兵也在現場，多年後在巴黎重逢，王大陸感到非常開心。

這次的巴黎男裝周之行，王大陸行程滿滿，沒有時間觀光，唯一只有在經過艾菲爾鐵塔的時候，要求下車看一下。不僅巴黎行工作滿檔，接下來的暑假，王大陸更有3部電影即將要和觀眾見面，由羅素兄弟監製的《超級的我》，以及與蜜拉喬娃維琪共演的《素人特工》，以及與彭昱暢、魏大勛合作的《偉大的願望》，今夏王大陸將帶給大家3部不同風格的驚喜。

(中時 )