吳承洋演出網劇《圈套》後能見度變高，粉絲人數也直線飆升，對許多觀眾來說這個名字也許新鮮，但其實之前就以「吳子浩」闖蕩演藝圈的他，出道至今已經邁入第9個年頭，曾接觸過唱片、舞台劇、廣告、模特等工作；2018年改名後專心投入戲劇演出，接連在電影《比悲傷更悲傷的故事》、《大三元》演出，最近因《圈套》受到許多注目。該劇日前已播畢，吳承洋也投入客家電視台新戲《四分之三》的拍攝，他還為了角色勤練客語，劇中將挑戰用客家話演出。

在《圈套》最終回劇情中，吳承洋與劇中飾演親生父親的陳家逵有一場情緒濃厚的對手戲，觀眾形容兩人呈現了「每分每秒都往更悲傷堆疊」的情感，將這場濃烈父子親情的戲詮釋得淋漓盡致。

回憶起這場哭戲，吳承洋表示自己在《圈套》劇中有不少需要哭的場次，而這回接演他本就要求自己要挑戰多種不同哭法，在面對這場父子戲時，他想既然前面已經用過幾種哭法了，這場戲更應該挑戰一個完全不同的方式，也因為陳家逵在這場戲給他的那個擁抱，讓他接收到那個屬於角色之間當下的情感，自然而然地就流下讓人感動的眼淚，就連他自己在看到劇照與戲播出時，都再一次被感動到鼻酸。

(中時 )