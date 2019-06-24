為貫徹內政部警政署掃黑、肅槍政策，維護臺北市治安，北市警局持續加強臨檢掃蕩幫派堂口及查緝槍械工作，並以「系統性掃黑」策略，針對人(幫派)、金流(不法利得)與行業(經營、圍事或經常出入處所)標的，實施有效打擊。

北市近日所發生槍擊案件，經轄區分局契而不捨追查，都已順利偵破，後續除落實向上溯源，整合情資擴大偵辦外，為防制暴力治安事件發生，市警局要求各分局針對轄內幫派經常出入或易衍生槍擊事件處所，以優勢警力實施臨檢掃蕩，並宣導要求業者發揮自治精神，加強自主管理，避免酒客缺乏自制力而爆發口角，進而衍生肢體衝突。

為加強防制街頭聚眾鬥毆滋事行為，壓制幫派囂張氣焰，市警局依照「掃黑三打策略」，鎖定以暴力、脅迫手段收取保護費、催討債務及易涉聚眾鬥毆行為的暴力犯罪集團首要，成立專責蒐證小組朝組織犯罪積極偵辦，另強化事證，提高嫌犯羈押率，讓幫派不能也不敢從事任何擾亂秩序行為。

幫派藉由年節餐會、喪禮告別式、周年慶祝活動等各種場合與名目，以穿著足以顯示幫派背景制服、持印有幫派字樣旗幟黑衣或偽以企業為名的變相幫派名稱方式，公開串聯造勢，將有觸犯組織犯罪防制條例之虞，本局除嚴密監控、約制，強化蒐證攔檢等勤務作為，依法嚴正處理外，市警局特別提醒民眾，加入、招募他人加入或資助犯罪組織均屬違法行為，請民眾牢記「不崇拜幫派、不加入幫派、不求助幫派」的「反黑三不」原則，避免助長幫派氣勢而誤觸法網。

(中時 )