再補一刀！勞動部長許銘春昨(22)日探視罷工的長榮空服員，引起其他員工不滿，並灌爆勞動部臉書，長榮航空關係企業工會今(23)在臉書社團發表聲明，抗議許銘春對加班多日的地勤及承受壓力的空勤組員置若罔聞。長榮企業工會痛批，她應為全國勞工發聲，而不是成為罷工部長或空服部長。

中央社報導，長榮空服員罷工第3天，許銘春晚間準備宵夜到長榮航空運航大樓外關心罷工空服員，並向罷工空服員們喊話，盼勞資雙方能重返談判桌，讓罷工盡快落幕；勞動部另在臉書貼文，指出「罷工是很辛苦的事情，希望在場的空服員多注意自己的身體。」

對此，長榮航空關係企業工會今天在臉書發出聲明，質疑許銘春對因罷工事件遭受嚴重衝擊而徹夜加班多日的地勤員工，以及承受壓力值勤飛航任務的空勤組員等勞工，置若罔聞。

聲明提到，長榮航空含系統公司（長榮航太、航勤、空廚、倉儲）等有將近2萬名勞工，這些人都是值勤飛航安全、航班準時起降重要環節時不可或缺的從業人員，這次有2000多名空服員無預警發動罷工，旅客權益受損，為了努力維持基本營運、降低對旅客的影響，未參與罷工的上萬名員工無不傾全力、不眠不休地堅守工作崗位，以敬業的態度，完成每一項不可能的任務。

聲明指出，航空業非一般事業，突襲式罷工不單是旅客權益受損，整個旅遊、客貨運的產業鏈也會受傷，一場公司內部沒有共識且由外部工會主導的罷工，直接在長榮航空南崁園區大門口、高速公路交流道下的交通要道下埋鍋造飯，起初甚至不讓在園區上班的勞工進出而擴大衝突，沒有顧及其他人的安全與出入的人身自由基本人權，勞動部實在不應無條件支持違法的行為。

聲明也表示，長榮航空關係企業工會尊重空服員罷工的權利，但以許銘春的高度，應該是關懷所有在勞動產業兢兢業業工作的勞工，而非專注在單一勞工身上，許銘春應為全國勞工發聲，不是成為罷工部長或空服部長。

(中時電子報)