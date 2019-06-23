陳劭彥(左起)、鄭宗龍、蔡明亮、黃聲遠出席演後座談。（黃宏錡攝）

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處23日於壯圍沙丘旅遊服務園區舉辦「沙丘漫舞」活動，由蔡明亮導演與雲門2藝術總監鄭宗龍合作，雲門2的15位舞者在建築師黃聲遠打造的沙丘建築空間內，身著服裝設計陳劭彥的獨特服裝，以肢體舞蹈展現玄奘西遊途中光怪陸離的「海市蜃樓」幻境。

活動迴響熱烈，開演前三小時即湧入民眾靜候，座無虛席的人群融入演出，共同完成一場結合影像、音樂、建築與舞蹈的藝術盛宴。

蔡明亮說：「今天幾度落淚，被舞者拋出的能量與專注震撼。」黃聲遠則激動地表示，今天舞蹈完成了建築無法完成的事，「鄭宗龍的舞蹈召喚了這塊土地上過去三、五百年的歷史感受。」服裝設計陳劭彥也表示這場演出是永遠不會忘記的合作；鄭宗龍則感謝的說，一切的發生像是累積許久的機緣。

舞者漫舞於沙丘展覽館內5大展廳，各個空間皆呈現獨特風貌，隨著民眾自由流動，近距離觀賞舞作呈現。雲門2總監鄭宗龍為籌備這次表演，親自來到壯圍勘景數次，而這次編創的舞蹈，除結合黃聲遠沙丘建築曲折的空間、蔡明亮展場內的8部《行者》影像、大量的沙、水和裝置物件相融與對話。

舞者的服裝也由出生宜蘭的知名服裝設計師陳劭彥，以壯圍海邊沙灘撿拾的寶特瓶、漁網等物件加工而成，讓舞者能時而隱遁、時而顯露。

演出後，由蔡明亮導演與鄭宗龍總監舉辦戶外藝術座談；鄭宗龍說到這次的編舞概念，來自他對沙丘展覽館宛如《西遊記》盤絲洞一般的深刻印象，蔡明亮的8部《行者》作品，雖然都是穿著紅袍的李康生慢走，但是足跡遍佈台北、香港、馬賽、東京，可說是大千世界、包羅萬象，然而卻是用一種隱藏的方式低調的存在。

(中時 )