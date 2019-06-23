他細數民進黨執政十大惡政，讓台灣溫水煮青蛙，陷入可悲的困境，民進黨還自我感覺良好。（周麗蘭攝）

爭取參選雲林縣第一選區立委的雲林農田水利會長林文瑞（前排左二）、以及代表張麗善出席的前立委張嘉郡（前排左四）都出席。（周麗蘭攝）

王金平大進場時受到支持者熱烈歡迎。（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

「雲林縣王金平之友會」23日在雲林縣立體育館舉行成立大會，王金平在歡呼聲中進場，他細數民進黨執政十大惡政，讓台灣溫水煮青蛙，陷入可悲的困境，民進黨還自我感覺良好。

現場約有3000、4000名民眾到場，大多搭遊覽車遠道而來，爭取參選雲林縣第一選區立委的雲林農田水利會長林文瑞、以及代表張麗善出席的前立委張嘉郡都出席。

王金平演說二十分鐘，他表示台灣生病了，民進黨執政後有十大惡政，一例一休修法、能源政策變來變去、投資環境變差、人才外流、國內消費少外銷蕭條、轉型正義變成惡鬥工具、侮辱軍公教警消、兩岸關係問題嚴重、世代對立、外資不來，這些都是非德政的「惡政」，只有民進黨自我感覺良好一直宣傳。

王金平表示，目前台灣有三大危機，兩岸關係惡化、國際組織無法參加、無法加入區域經濟關稅問題嚴重，傷害台灣的生命之根，如溫水煮青蛙最後喪失生命。

王金平強調，台灣目前需要有智慧、慈悲、能解決問題、帶動經濟重新發展的領導人，命運掌握在每一人的手中。

針對雲林發展，王金平提出雲林縣改名為「台西縣」、擦亮雲林這顆沾泥巴的明珠成為國際明珠、人口恢復100萬人三大項願景。

(中時 )