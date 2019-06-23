台中市蔣姓女子因母親手機維修問題，與豐原區一家電信業者產生嫌隙，蔣女因覺不滿，在臉書散布「黑心店家，將手機改成玩具機」等言語，被業者發現、提出妨害名譽告訴，台中地院審酌雙方說法，認為業者有意處理消費糾紛，且蔣女散布言論有誇大之嫌，判她拘役30天。

判決指出，蔣姓女子於2016年11月間，協助母親將手機送到豐原區的電信業者維修，業者檢測後卻未修理，蔣母便將手機取回並拿到另一家門市修理，卻遭該門市告知手機的螢幕、主機板等零件已被更換，蔣母雖返回該店與對方理論，但因賠償事宜談不攏，最後不了了之。

沒想到，蔣女1年後又將手機拿到該門市、想要賣出，且將前一年的舊事又提出來，業者為解決此糾紛，同意以2500元及3000元價格回收2支手機，但蔣女不同意、希望抬高價格，雙方仍未談妥，但蔣女離開後竟在臉書PO文指店家將手機「整支改成玩具機」、「黑心店家」。

台中地院認為，雙方在過程中，業者有提出賠償方案，顯示有意解決此糾紛，而蔣女故意散布文字、且言論有誇大及曲解情況，依妨害名譽罪判她拘役30天，可易科罰金。

(中時 )