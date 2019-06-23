愛馬仕2020春夏男裝，大量使用幾何圖形、斜條紋，充滿極簡與未來主義。（東方IC）

愛馬仕本季利用精妙操縱不同亮度的顏色，像是亮藍綠、松石綠同色系搭配做出層次感。（東方IC）

愛馬仕把夾克變得靈巧，短袖短版設計搭配襯衫、寬褲，自在愜意。（東方IC）

亮色系的腰包可拎可背，是愛馬仕2020春夏男性最亮眼的配件。（東方IC）

愛馬仕的柏金男包以帆布為基底拼接皮革，使用上更加利索。（東方IC）

愛馬仕的Bolide包以斜紋拼接出公路圖像，也暗藏「H」字母巧思。（東方IC）

HERMES（愛馬仕）延續上季，將2020春夏男裝辦在極簡主義代表建築的法國國家家具管理館。這透露了此季風格，品牌維持一貫的優雅魅力，但既然是春夏季節，男裝設計總監Veronique Nichanian還是打破了衣櫥的寧靜，通過80年代的印花、條紋和格紋，為愛馬仕男士的高雅奢華增添了活潑色彩。

把抽像印花和大膽的色彩組合在一起需要功力。愛馬仕在沉穩色調添加幾抹粉紅、黃或綠松石色，巧妙點綴的淺色更加顯眼，比如亮綠直條紋襯衫藏在湖水綠風衣下，或是湖水綠領巾繫在深藍色短袖夾克裡。馬球衫上印著未來主義的幾何圖形，搭配直條紋寬褲也是同樣道理，開襟衫的雙色設計是利用小細節讓整體變得有趣。寬鬆的剪裁卻讓輪廓更加分明，正式與休閒自在地共處一室。

身為別緻的度假者，手袋精緻也要耐用。大型柏金包以帆布為基底拼接皮革，是屬於男士的率性風采。Bolide包在白、黑、藍3種顏色的斜紋拼接下，近看是布面、皮面、與絎縫立體皮革，遠看是「H」字母的無限延伸。西裝筆挺不一定要拿公事包、穿皮鞋，腰包、橡膠底涼鞋也是很好的選擇。難得假期，愛馬仕要貴公子拋下拘束，一派輕鬆地率性做自己。

(中時 )