黨齡近25年的游盈隆宣布退出民進黨，前總 統陳水扁今天表示，雖然非常不捨，但對其退黨決定與六大理由，則表尊重並認同。他也批評民進黨「只聽一個人」，民主倒頭行，毋寧是台灣民主憲政的重大危機，並預言「游盈隆不是第一個，也不會是最後一個」。

陳水扁今晚在臉書表示，游盈隆說入黨初衷是為早日終結國民黨一黨專政。如今民進黨兩度中央執政，游並沒有在3年前退黨，還參加了2019年1月6日的黨主席補選，當舉黨稱讚賴清德參加總統初選，「讓民進黨從1124慘敗又活了起來」，是否也要肯定游教授參選黨主席補選提出沒有現任優先傳統的政見？

游盈隆表示，當立法廢除「公投與大選同時舉行」時，這個黨已經叛離其傳統支持者。對游論述，陳水扁表示，他同意台灣還不是正常國家，政黨執政，當選公職都不是最後目的，全都只是完成台灣國家正常化的手段跟工具而已，「民進黨的黨公職人員不能不知道！」

對游盈隆強調民進黨在蔡英文主席8年領導下已定於一尊，陳水扁認為，的確，黨員與黨代表不再有角色，黨內沒有不同聲音，立院黨團也是一言堂。黨內逐漸定於一尊，合議制流於形式。只聽一個人，民主倒頭行，毋寧是台灣民主憲政的重大危機！

這次黨內總統初選，在蔡陣營堅持下，數度延遲初選時程，修改初選辦法，嚴重破壞初選制度，甚至威脅沒收初選，不惜祭出霸王條款。陳水扁也表示，「沒錯，口說守護台灣的民主價值，卻做盡破壞民主機制的行徑，怎不教人感到失望！」

至於游盈隆希望他退出民進黨後，可以提升台灣民意基金會的社會公信力，去除所有不必要的綠色標籤疑慮。陳水扁說，其實黨員身分與民調的公信並不衝突。2012年總統大選，當民進黨還沉醉在民調領先馬英九的勝選氛圍時，游拿出他多次所作的民調結果到龜山跟阿扁分享，「阿扁不相信蔡英文會輸，結果證明也是黨員的游教授是對的！」

(工商 )