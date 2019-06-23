開心過生日。

張如君（右）收到高子涵禮物非常開心。

王慈薇（左起）、彭琬婷、張如君、高子涵、陳瑀涵。

難得露美腿秀性感。

全球城市小姐（先生）幫她慶生。

投入選美慈善事業多年的張如君，每年選美最忙的時候也是她的生日，身邊好友們、知名作曲家黃大軍及10多位全球城市小姐（先生）22日晚幫她慶生，台灣區主席木熙衣因工作未出席。4年前獲四川賽區第一名的高子涵，最近在台演出電影《台北物語2─獲利者》，當晚特地送上媽祖及千里眼、順風耳的木製雕刻當生日禮，讓張如君誇她有心，現場氣氛熱鬧。

張如君曾飾演媽祖及觀世音共長達400集，被視為「神明代言人」，她前晚生日許願希望好友們心想事成賺大錢、2019全球城市小姐、先生賽事圓滿成功，願望清單中沒有許一個愛情？她沒斷理智線：「我很早就看透也有領悟，談感情需要培養，既然沒時間和心思經營就不要想像和期待」。

「神明代言人」跟媽祖求過姻緣？她說：「我還真的沒求過，我怕媽祖會答應我，我很愛工作，是重度工作狂。」她曾找命理師算姻緣，命理師告訴她直到6、70歲還有桃花，「既然命理師這樣說，那我就把感情延後一些，但心裡又想如果到了60歲，誰還會想找我啊」。

張如君為選美事業往返兩岸，曾遇過欣賞她的異性長輩，但她會蓋上一層保護色，遇過被人夫示愛要求當「小」的？她說：「我要的話就不會等到現在，我絕對不做小三，因為我這個人喜歡做老大；自從演了《媽祖》之後，我的人生就不能做我自己了，比如不能有政治色彩，且道德標準更高，如果做不好的事，外界都會說『媽祖張如君』，這樣就會影響觀感」。

她謹慎維護形象之外，對身形自我要求也高，以前過下午5點不吃任何食物，體重維持48公斤，現在常往大陸推展選美世界，晚上應酬多，「對方知道我吃素，菜都叫了，不吃會讓人家覺得很難搞」，笑稱最大職災是3年下來胖了5公斤。

她坦言這幾年選美事業壓力大，因積極性和求知慾無法發揮到像以前一樣，但每年看到新選手又覺得要動起來，「我都會勸現在的年輕人一定要參加選美比賽，選完之後就更相信自己真的有這個能力和潛力」。

選美事業要做到何時？她堅定地說：「我一定要做到80歲，世界小姐機構的主席莫莉女士已經70多歲，氣質優雅高貴，每次總決賽活動都出席，我期許自己也像她一樣在這個選美的領域做到極致、頂尖。」

2019全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔大賽，7月20日將在高雄正修科技大學舉行半決賽，8月3日進行總決賽，詳情可上www.missglobalcity.org查詢。

(中時 )