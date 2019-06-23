「浩角翔起」阿翔與謝忻爆出擁吻不倫戀，事發至今謝忻選擇神隱不出面，而阿翔則是在記者會上神切割，以一句「已經完全沒有聯絡，現在最重要的，是顧好我自己的家庭」，無情斬斷與謝忻間的所有情愛糾葛，最後兩人雙雙被經紀公司停工，在家自省。稍早謝忻閨蜜陳沂又因不滿吳宗憲指責，怒揭謝忻憔悴近況，「她確實就是做錯事，但她至少敢作敢當，承擔下所有責任。」

吳宗憲今日受訪透露曾私下邀謝忻上節目，最後卻被謝忻的回應惹毛，讓他火大直說不想聯絡了，還想刪掉謝忻好友，因為他認為既然謝忻是清白就不該躲起來，還退他通告不是此地無銀三百兩？

只是陳沂聽了吳宗憲的話就超不滿，在臉書怒揭謝忻近況，稱自己前幾天剛回台時，立刻直奔謝忻家中看她，「因為我知道她現在肯定很不好，只是故作堅強讓我們別太擔心，覺得她沒那麼糟糕。我看到她的時候整個人很憔悴，短短一個禮拜瘦了好多，她很清楚自己就是做錯事，就像她對外的聲明稿那樣，所以深刻的懺悔中。根本沒有什麼檯面上跟私底下表裡不一的狀況！」

陳沂為友仗義執言，稱謝忻確實是做錯事，「但她至少敢作敢當，承擔下所有責任。」接著又把炮口轉到吳宗憲，「那天她說我最討厭的憲憲明明不熟還有打電話關心她，我想幫憲憲好感度+7、8。沒想到根本只是想找人家上節目消費不成，就惱羞亂放話提油救火，但這種小人行徑發生在憲憲身上還真的一點兒都不意外呢！」

(中時電子報)