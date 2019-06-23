長榮航空日前再次發出簡訊，調查空服員願意在罷工期間返回工作崗位的意願，已經陸續接獲空服員正面的回應，公司已安排願意服勤且持有證件的空服員上線服勤；同時也收到不少空服員的委託書，請求公司協助向工會取回三寶（護照、台胞證、識別證）等相關證件，但桃園市空服員職業空會質疑委託書的真假，連兩日拒絕。

長榮航空表示，請公司協助拿回三寶的空服員，有的認為當初工會以增加和公司談判籌碼為由鼓勵會員投贊成票，結果投票通過後的第一次協商變成突襲罷工，令人有被騙之感；也有的認為禁搭便車不應該成為破局的理由；更有的認為這次罷工似乎都是外部工會成員主導很怪。但空服員礙於工會壓力不敢自己取回，看到公司所發的簡訊，因此委託公司代為出面。

長榮航空指出，今日已提出經法院民間公證人認證之委託書，證明該委託書之法律效力，公司主管在律師陪同及見證下，向空服員工會要求取回空服員的三寶，但工會以限本人親自取回、質疑委託書真偽等理由，再次拒絕歸還。

長榮說，昨日已有空服員本人直接向工會要求取回證件，但遭受拒絕，違反本人意願而強扣證件，長榮航空對工會的惡劣行徑強烈譴責，並將繼續協助空服員取回證件，保障員工的工作自由。

經了解，委託公司取回三寶的組員，事後陸續接獲工會電話，確認是否為本人意願，組員皆肯定表示個人意願要取回三寶，長榮呼籲工會不要再橫生枝節，以最速件辦理返還三寶。

(中時 )