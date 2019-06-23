勞動部長許銘春昨（22）日夜間前往桃園長榮航空南崁總部探視罷工空服員，除引起未參與罷工地勤員工不滿，長榮航空關係企業工會今日亦於臉書社團發布聲明，對於因本次罷工加班多日的地勤員工及執勤的空勤組員，許銘春置若罔聞，故向她表達嚴正抗議。

聲明指出，長榮航空公司包含系統公司（長榮航太、航勤、空廚、倉儲等），有將近兩萬名勞工，都是值勤飛航安全、航班準時起降重要環節不可或缺的從業人員；此次罷工導致旅客權益受損，為降低對旅客的影響，未參與罷工的上萬名員工無不傾全力不眠不休的堅守工作崗位。

聲明表示，長榮航空關係企業工會尊重桃園市空服員職業工會罷工的權利，但以許部長的高度，應關懷所有勞動產業兢兢業業工作的勞工，為全國勞工發聲，「不是成為罷工部長或空服部長」；6月23日零時起，大批憤怒的未參與罷工的勞工在勞動部臉書中的發言，是勞工們最真切的心聲。

聲明提到，航空業非一般事業，突襲式罷工不單是旅客權益受損，整個旅遊、客貨運產業鏈亦同樣受傷；一場公司內部沒有共識且由外部工會主導的罷工，直接在南崁園區門口且是交通要道下埋鍋造飯，沒有顧及其他人的安全與出入自由，勞動部實不應無條件支持違法的行為。

因此，長榮航空關係企業工會代表長榮航空及系統公司所有勞工，向勞動部及部長提出最嚴正的抗議，以及最深的遺憾。

(中時 )