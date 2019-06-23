未來一周天氣圖。(圖擷自氣象局)

明天又要上班了，仍是雨神同行的天氣！氣象局表示，周一(24日)鋒面持續影響，其結構稍微減弱，發生劇烈降雨的機率降低一些，但各地仍有短暫陣雨，提醒外出記得攜帶雨具；溫度方面，受東北風稍增強及降雨影響，北台灣高溫降至30度以下，其他地區仍感受悶熱。

氣象局指出，明天（24日）仍受鋒面及東北風稍增強影響，北部及東北部氣溫稍下降，台灣北部有短暫陣雨或雷雨，降雨仍較為明顯，當對流發展旺盛移入時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等現象，其他地區則是局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，提醒外出記得攜帶雨具。但整體而言，鋒面結構稍微減弱，降雨強度趨勢比今日略小，雨停的空檔也逐漸增多。

溫度方面，由於降雨影響及東北風稍增強，北部、東北部及東部高溫約27、28度，體感較為舒適，而其他地方在沒有下雨之時，高溫仍可達29至32度左右。

天氣即時預報，這次鋒面需要注意的地方，只有「北部」，其餘地區影響不至於太大，但其他地方，外出還是要帶雨具，以免被驟雨淋濕了。而這一波鋒面過後，周二(25日)起，梅雨季就將結束，夏季也將正式到來。

(中時電子報)