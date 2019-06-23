賴聲川名留錫比烏戲劇節星光大道名人堂。

開心留名。

近日在羅馬尼亞舉行的錫比烏國際戲劇節，是歐洲三大戲劇節之一，每年的名人慶典儀式是活動最高潮項目之一，在藝術界的星光大道上，選出全球幾位在文化藝術領域重要藝術家們，將他們的名字鑲綴於此。

劇作家賴聲川被授予錫比烏名人步道上的一顆星，也是華人世界第一位獲此殊榮的藝術家，意義非凡。過去的60年裡，全世界範圍內也僅有38位藝術家在這塊里程碑上留名，包含英國劇場導演彼得・布魯克、波蘭當代戲劇大師里斯提安・陸帕、法國影后伊莎貝・雨蓓等。

賴聲川表示，在錫比烏星光大道上留名的藝術家，都是他相當尊敬的大師們，獲獎反而讓他有點慌，「當我們進到劇場裡看戲，遇見彼此形同家人，我們互相彼此了解，這點又讓我感到非常的愉悅」。

第26屆錫比烏國際戲劇節（Sibiu International Theatre Festival）聚集了全世界70多個國家和地區的藝術家，在羅馬尼亞錫比烏市的各大劇院、音樂廳等場所舉辦戲劇、舞蹈、音樂、座談會、展覽等500多場活動，23日圓滿閉幕。

(中時 )