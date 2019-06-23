桃園市空服員職業工會會員代表胡曉萱，站在3層樓高的升降台，並宣布直到罷工結束，不會停止行動。（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會會員代表胡曉萱（中），站在3層樓高的升降台，並宣布直到罷工結束，不會停止行動。（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會23日晚上舉辦工會團結之夜，幹部們高舉雙手，呼籲「長榮罷工，一定成功。」（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會會員代表胡曉萱（右一），呼籲罷工成員，堅持到底。（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會23日晚上舉辦工會團結之夜，桃園市空服員職業工會會員代表胡曉萱，宣布站上3層樓高的升降台直到罷工結束。她說，「上去高空抗爭，我覺得自己很幸運，因為我比大家更接近天空一點」呼籲罷工成員，堅持到底。

胡曉萱表示，感謝華航空服員當年罷工成功，鼓舞了大家，也讓自己有勇氣站在台上。她說，當初華航空服員罷工的時候，有學姐私下問她，要不要加入工會？自己當時雖然只有4個月經歷，但仍然決定加入。

她說，有學姐問她，為什麼這麼資淺，還敢加入工會？胡曉萱又說，不能因為害怕，就不走對的路。學姐當時對她說，「有一種勇敢，叫做明明怕的要死，卻堅持走對的路。」

「讓我們一起慢跑到最後！」胡曉萱也提到，長榮空服員真的很厲害，成功，團結這兩個字，變得不僅僅是兩個字，而是把團結，變成大家的力量。她又說，團結是什麼？「團結就是，我知道，我的身邊，有你們。」

胡曉萱也說，知道大家都願意飛，工會幹部承諾，絕對要帶著大家，有尊嚴的回到天空！ 答應我，我停止之前不要離開，可以嗎？ 底下成員也高聲喊好。

工會表示，胡曉萱在罷工結束前，都會一直待在高台上，不過每4小時會下來一次。並且會有另一人在旁，輪流陪伴她。

(中時 )