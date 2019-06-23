中國大陸農業部副部長屈冬玉，當選為聯合國糧食及農業組織（糧農組織）的新任總幹事，他將接替巴西的達席爾瓦 （José Graziano da Silva )。屈成為第一位社會主義國家的糧農組織總幹事，自然也是第一位中國大陸籍。他的任期4年，從2019年8月1日至2023年7月31日。
美聯社報導，周日聯合國糧農組織在羅馬舉行第41次會議，194個成員國要選出新任的總幹事，候選人有喬治亞共和國前農業部長達維‧克倫澤(Davit Kirvalidze)、法國前農業部長凱瑟琳‧格瑟萊恩-拉尼爾(Catherine Geslain-Lanéelle)和中國大陸農業部副部長屈冬玉。其中美國支持克倫澤 ，拉尼爾是歐盟的屬意人選，但是屈冬玉許多亞非國家的支持。
現年56歲(1963年生)的屈冬玉是湖南永州人，早年在中國農業科學院工作，歷任中國農業科學院蔬菜花卉研究所研究員、副所長、所長，中國農業科學院副院長等職。2015年6月出任農業部副部長，2018年3月，農業部改組成農業農村部，屈冬玉任副部長至今。
(中時電子報)
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