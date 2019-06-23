英國伯明罕草地女網賽台北時間今晚進入決賽，女雙大會第2種子台灣一姐謝淑薇和捷克史崔可娃（Barbora Strycova），迎戰第4種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Gronefeld）/荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs），首盤一下場台捷組合就三度破發加保發連搶5局，首盤6：4率先收下，謝淑薇距離本季第3座女雙冠軍更近一步。

謝淑薇已經和史崔可娃合作很長一段時間，今年2月杜拜、5月馬德里進帳兩座女雙冠軍，默契十足，伯明罕女網賽也曾在女單賽場「化友為敵」來場良性競爭，最後由史崔可娃獲勝，不過史崔可娃在四強輸給最終冠軍澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty），再和謝淑薇專心拚戰女雙，並在決賽首盤勢如破竹，一口氣連保帶發收下5局，雖然接下來4局也兩度被對手破發而連丟4局，台捷聯軍還是順利保住首盤。

今年2月杜拜女網賽謝淑薇/史崔可娃曾落二擊退這對德國、荷蘭組合，今天再度相逢，獲勝將讓台捷聯軍面對溫布頓草地大滿貫賽事更添信心。

(中時電子報)