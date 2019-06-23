老爺爺、老奶奶也來挺韓。（翻攝「韓家軍」）

高雄市長韓國瑜22日大造勢，湧入20萬人，其中有些韓粉可說是用生命在挺韓，就有網友目睹兩個場景：一個女韓粉居然插著鼻胃管到場、還有年邁的老爺爺、老奶奶前來，讓他不禁眼眶溼溼不忍拍攝。

該網友分享兩張照片到臉書社團「韓家軍」表示，「拍到這裡，我眼眶都溼了，無法對焦...。」底下的網友紛紛留言說：「看著...眼眶也濕了~」、「每個堅持的背後，都是一個個感人的故事。」、「這就是庶民精神，為了下一代。」、「老爺爺、老奶奶都到了，感動！」、「這種堅持，已經無法用言語表達了，太震撼了！」

還有人說：「太感動了，不管是年紀一大把的，還是生病插鼻管的，都願意出來挺，他們的精神讓人好不捨。」、「你們單純是想為這個國家盡一點心力，我們不抗爭，但我們團結一心，敬佩你們，又溼了眼眶。」、「為了下一代，連插鼻胃管的病友都拖老命出來，可敬可佩，讚！加油，加油。」

(中時電子報)