圖為澎湖科技大學「資管女神」顏怡芬。(陳可文攝)

圖為澎湖科技大學「資管女神」顏怡芬。(陳可文攝)

澎湖科技大學公認的「資管女神」顏怡芬是最正港的校園美女，高挑纖細模特兒姿態吸引著一親芳澤，怎料一探究竟，居然已嫁人婦、兩個小孩的辣媽，帥哥俊男們無不搥胸扼腕。

30多歲顏怡芬是高雄旗山人，當年以旗美商工全校第1名優異成績畢業保送澎湖科技大學，就讀資訊管理學系。

177公分、52公斤標準模特兒身材，從小就是美人胚子、天生的衣架子，17歲即被相中出道擔任衣模接單外拍，還上過電視綜藝節目「校園美女衝衝衝」公開亮相。

因緣際會跨海澎湖念書結下不解之緣，也因為姻緣愛上澎湖帥哥，從此結婚生子落地生根，當年她不惜放棄錄取空姐的少女夢想，顏怡芬自信地說：沒有什麼比愛情更偉大。

甜美長相、曼妙儀態、親切可人，顏怡芬贏得全校公認「資管女神」美名，畢業後應邀留在資管系辦擔任助教，這一待整整13年，其間幾度工作倦怠遞辭呈，結果都被長官挽留不放人。

正值新生入學潮，顏怡芬儼然成了資管系最佳代言人的活招牌，肩負起全校招生攬人的重責大任。

顏怡芬豎起拇指大力推薦，澎科大是全國大學註冊費最低，澎湖民風純樸生活花費少，系辦還會幫學生找工讀機會彌補花開銷，她熱情邀約全國高中職畢業生跨海報讀澎科大資管系，漂亮學姊會體貼關愛學弟學妹們喔！

(中時 )