時間回到去年11月29日，這是台北市長柯文哲當選連任後的第1個禮拜4，台北市府悄悄進行1場關於大巨蛋的內部會議，主導者是當時的市政顧問李文宗。

半年後，市政總質詢上，民進黨議員簡舒培公布該場會議的部分錄音內容，站在備詢台的柯文哲勃然大怒，摔筆怒斥市政府遭到竊聽，隔天甚至將焦點轉移到新潮流。據知情人士透露，柯在當天質詢結束後怒氣沖天，清查當天出席會議相關人員，企圖揪出「元凶」。

據了解，有近20位官員出席這場會議，在時日已久下，柯文哲恐難如願。只是，根據會議錄音內容顯示，李文宗不只強勢主導會議流程，更有意修改由都審委員共同決議的容留人數。這些內容曝光之後，也讓柯文哲長期標榜「公開透明」的形象破功，更嚴重的是市府人員為遠雄集團「喬蛋」的動機若無法清楚解釋，也會讓人對柯P與遠雄關係打上問號。

柯P麻吉李文宗 強勢主導大巨蛋會議

目前已轉任台北捷運公司董事長的李文宗，在去年5月中進入台北市府，成為柯文哲核心幕僚。李過去行事相當低調，入府前僅知他是柯文哲新竹高中同學、出身科技業，曾任矽格公司董事，長時間在中國工作。

進入市府後，李文宗開始分擔柯P親信蔡壁如的工作。市府幕僚透露，去年北農風波不斷，柯想撤換當時董座陳景峻，但由於柯文哲不擅長處理用人問題，因此請李文宗出面協調，過去這些工作幾乎由蔡壁如包辦，但李文宗入府後，這些重擔就改由他執行。

市府官員觀察，蔡壁如會完美執行柯P的意志，彷彿就是另一個柯P，但李文宗卻有自己的作法與盤算。另一位不具名官員認為，李文宗入府讓不少官員無所適從，不少政務官曾私下討論他到底是何方神聖？為何過去沒人聽過他的名號？

李文宗疑似喬蛋的錄音檔曝光，讓市府清廉形象備受挑戰。首先，柯文哲過去標榜公開透明，上任將過去總是密室協商的都審會、文資審議委員會改為公開會議，還要求所有會議都要有相關紀錄，但這場密會完全未留痕跡；再者，李文宗過去是科技業出身，和大巨蛋案幾乎毫無牽連，但他卻以市政顧問身分，找了10多位相關官員開會，是否是柯P授意也引發質疑。

上調人數最具爭議 市府為何要為大巨蛋增值？

這段錄音檔中最具爭議的兩個段落，首先是李文宗希望修改容留人數，將原本都審決議的59833人向上調整為7萬人。另一個具爭議的發言出現在市府現任祕書長張哲揚、環保局長劉銘龍，兩人發言明顯意圖將都審與環評脫鉤。

(中時電子報)