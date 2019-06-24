年輕男性精力旺盛，腦中隨時想到「性」是正常的事，但若日常生活除了吃、睡就是做愛，那就真的跟動物沒兩樣了。一名女學生自曝淪為男友的「人肉飛機杯」，每天生活作息就是「睡醒、吃吃（口交）做一波；中午做一波睡覺、睡醒再做一波；晚餐洗澡做一波、睡覺」，讓她快要瘋掉，發文問網友該怎麼辦。

一名女學生匿名在社群論壇Dcard發表《當你生活只剩下性》一文，她說自己精彩的日常就是：「睡醒 吃吃 做一波 中午 做一波 睡覺 睡醒再做一波 晚餐 洗澡 做一波 睡覺」，除了討論吃什麼，與男友的話題也都和性有關，例如「我硬了好想打炮」、「A片情節的劇本」等。

原PO說就算她睡著，男友也會把她弄醒，想反抗結果就來硬的。原PO說自己的生活就是「吵架也是吃吃愛愛 不開心也是吃吃愛愛 完事以後情緒繼續在」，就連騎個車坐個捷運也要摸來摸去，她真的快要瘋掉。

原PO曾問男友：「你心中最重要的甚麼」，男友回：「當然是做愛不然怎麽會任何時間也在做，連考試報告功課也可以放下這個不行」。原PO追問：「其實你是不是有空沒空無聊就想幹我？」男友乾脆地回答：「對」。

看完原PO遭遇，網友紛紛表示「分手啊，你都不要了他還硬來等於性侵吧，這種生活你還想繼續多久」、「這已經是恐怖情人了，再不分手我擔心你是下個社會案件主角」、「根本把妳當免費的砲友吧？完全看不到這男的哪裡有優點欸，不過原po自己也要檢討啦，一個願打一個願挨，妳肯定當下沒堅持反對立場，又持續這種生活，他才會繼續如此，妳也怨不得人」。

(中時電子報)