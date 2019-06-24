老公突然從10幾分鐘變成「3秒繳械」，人妻著急上網求助。貼文一出吸引眾多網友點閱，而網友們各種歪樓、認真的回覆都有，可見大家對「繳械」議題的高度關注。

一名台中人妻在論壇《mobile01》發問：「我老公最近變3秒繳械一員，請問大家該怎麼治療比較好？」，人妻表示，老公前幾個月前突然開始有早洩症狀，以前都有到10幾分鐘甚至更久，但最近不到1、2分鐘就不行了，夫妻倆都很錯愕，完全不知道原因，想請問如何治療比較好。

此篇貼文被熱烈點閱，有些網友歪樓回應：「不愛嘞」、「做之前叫他心中默念（ 她不是我老婆1000次 ）應該會好轉」、「買些生蠔、鮑魚，天天愛愛就沒事了」。

不過有更多網友認真表示「可能要注意有無心血管疾病，找心臟內科檢查」、「下列建議，請參考：1.可以帶兩個保險套，第一個一半，第二個拉到根部，這樣可以減少敏感度，第一個保險套的突起物可以增加妳的刺激。2.有一種保險套內有少許藥物降低男性敏感度，增加持久。3.使用可麗露牙膏於事前塗抹小頭，5分鐘後沖掉，也可有效降低敏感度」。

也有網友說：「前幾天跟同學聚在一起吃飯聊天，平時很愛炫耀自己床上能力的同學，忽然說出自己這半年都軟趴趴，後來看醫師吃藥也都沒好轉...結果他把公司結束掉，在家悠哉一個多月，這病狀就不藥而癒....壓力跟心裡也是很重要的因素」。

(中時電子報)