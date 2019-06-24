美國德州鄉村地區12年前發生一起人倫悲劇，一名智商141的13歲天才少年為了一解對母親的心頭大恨，竟忍心殺害僅有4歲的親妹妹，目的是為了讓母親痛苦一輩子，近年少年即將假釋出獄，母親天人交戰的矛盾心情也被公開，一方面仍將少年視為心愛的孩子，一方面又害怕安全受到威脅。

2017年上映的紀錄片《我的家庭》（The Family I Had，2017）描繪13歲天才少年班奈特殺害4歲妹妹艾拉後的入獄心境、母親夏樂蒂愛著兒子同時又感到相當痛苦的矛盾心理。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，2007年美國德州鄉村地區智商高達141的13歲天才少年班奈特（Paris Bennett）為了報復母親夏樂蒂（Charity），竟親手殺害僅有4歲的親妹妹艾拉（Ella）。一天班奈特趁母親外出工作時，編造理由支開保母，他隨後走進妹妹的房間，趁艾拉熟睡時毒打她、將她勒斃，隨後又拿廚房菜刀狂刺艾拉多達17次。

班奈特在犯案後還撥打了一通電話和朋友正常聊天長達6分鐘，之後才打電話向警方報警。他向警方供稱是為了懲罰母親對他造成的各種惱怒情緒才會行兇，他原本計畫殺掉母親，不過後來想到殺掉妹妹後自己會被抓去關，這樣一來母親將同時失去2名孩子，一輩子都將活在恐懼之中，因此決定改變計畫。

班奈特被法庭判處40年有期徒刑，這是德州法律中對青少年犯罪最嚴重的懲罰。他同時被確診患有「變態人格」（Psychopath）。文章指出變態人格是一種慢性心理疾病，患者常見的人格特質包括沒有道德觀念、反社會行為、極端自我中心、缺乏愛人或是和他人建立有意義關係的能力，同時也沒有罪惡感、羞恥心或是羞愧之感。

現在已經長成25歲青年的班奈特在未來幾年內將有機會假釋出獄，由於他仍被視為危險人物，英國獨立電視台（ITV）主持人摩根（Piers Morgan）特地進入監獄進行採訪。

班奈特和摩根見面時仍露出「得意笑容」，面對提問一點也不緊張。他解釋自己多年來內心深處對母親都有一把火，認為自己被母親遺忘，他知道對母親最為殘酷的就是失去其中一名孩子，而自己找到了讓母親同時失去2名孩子的方法。針對兒子指控被遺忘的說詞，夏樂蒂反駁多年來班奈特都是獨子，他被愛包圍著，每個人都愛他。

當被問及怎麼忍心殺害無辜的妹妹，班奈特回答自己內心也很矛盾，一部分的自己深愛著妹妹，願意為她翻轉全世界，另一部分的自己卻又是「受傷的、扭曲的、黑暗的」，「長久以來都承受著痛苦」，他停頓後說道：「痛苦得要有人分擔才行（Misery loves company）。」

摩根反問「妹妹因你而死、你明白什麼是愛嗎？」班奈特似乎對這問題感到困惑，他說「我沒辦法簡單告訴你這就是愛」，當被問及他是否愛他媽媽時，他也回答不出來。

另一頭的夏樂蒂聽到兒子無法回答愛不愛她時，她不斷流淚，不過仍強調愛著班奈特，並且原諒兒子的罪行，「因為他是我的兒子」，「我不知道怎麼樣才能不愛我的孩子。」

儘管深愛著兒子，夏樂蒂也承認她仍害怕班奈特假釋出獄後會再次對她行兇，並且做出不利於另一個6歲兒子的不利行為。她說愛、原諒、恐懼3種情緒在她內心同時存在，「我會躲得愈遠愈好，因為我知道風險仍在。」

關於班奈特的新紀錄片《Psychopath》將在英國時間27日晚間9點於ITV電視台首播。

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My piece in today's Mail on Sunday about #Psychopath.

A terrifying young man.

A terrifying crime.

A terrifying mother's dilemma. https://t.co/jcFauTTb7m @MailOnline @DailyMail pic.twitter.com/0Z6tTaYK9T — Piers Morgan (@piersmorgan) 2019年6月23日

Leading ⁦@MailOnline⁩ this morning... my chilling encounter with a psychopath.

Airs on ITV, Thursday, 9pm. #Psychopath pic.twitter.com/wHkT9zMMH7 — Piers Morgan (@piersmorgan) 2019年6月23日

(中時電子報)