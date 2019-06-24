長榮航空罷工活動持續延燒，取消了許多航班，上萬名旅客的行程也受影響。財信傳媒董事長謝金河也因此有感而發，他以自己對長榮集團及張榮發先生卅幾年的印象，認為這次公司對勞工董事等要求，「寧可關掉公司，也不可能妥協罷工的訴求」，嘆長榮航員工「可能回不去了！」

謝金河以「從長榮航空的罷工想到張榮發的精神」為題，抒發自己對罷工的看法，他表示，越南考察團啟程看到一航廈已擠滿人潮，華航的櫃台擠爆，出境大廳的銀幕上，很多長榮航空的班機都出現紅色的取消告示，一次無預警的罷工已帶給無辜旅客重傷害，間接也是對台灣整體競爭力的折損。

謝金河分析，其實航空事業是本重利輕，風險又高的事業。大家知不知道長榮航空負債高達2768.59億元，一年能賺50億已經很不錯了。航空業是艱困行業，華航股價長期在票面下，長榮航空也只有15元左右，「如果員工不知珍惜，恐怕經營者也會手軟。」謝更是爆料，大家也許不知道，長榮集團有一個不成文的默契，只聘用大學應屆畢業生，在長榮集團一旦離職，終身永不錄用，所以，長榮集團員工一旦離開長榮，從此恐怕回不去。

「以我對長榮集團及張榮發先生三十幾年的印象，這次公司對勞工董事等要求，寧可關掉公司也不可能妥協」，謝金河還透露，長榮可能有長期虧損或縮小營運規模的準備，「這次參與罷工的員工，也可能回不去了！」

謝金河以「從長榮航空的罷工想到張榮發的精神」為題，在臉書上抒發自己對罷工的看法。（圖/翻攝自謝金河 FB）

(中時電子報)