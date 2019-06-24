台中市太平區傳出疑似兒虐事件，1歲女童至今仍昏迷不醒，讓鄉民群情激憤，有網友在網路號召，23日深夜聚集郭姓保母家堵人、人數破百人，太平警分派人勸民眾離去，但群眾相當激動，高喊「保母出來面對」，向大眾解釋清楚。

女童陳姓母親指出，女兒疑似遭保母虐待，不但造成顱內出血、左手骨折、手部、胸口都有傷，事發後讓網路鄉民群情激憤，23日晚間9點多，有網友號召到保母家堵人。

女童陳姓母親說，女兒腦部嚴重受損，就算救活，很擔心變成植物人、生活無法自理，已與家人商量做了最壞的打算，若醫院宣布女兒腦死，將考慮拔管甚至器捐。

臉書粉絲專頁《冠廷往事》網路號召近60人，包圍郭姓保母的大樓租屋處樓下，大喊要郭姓保母出來面對，也要求檢察官立即開出拘票拘提郭姓保母。

太平分局偵查隊長陳俊彥在現場勸導鄉民離開，說明已蒐集相關事證移請地檢署偵辦中，表示一定會查明真相還給家屬公道，請大家保持冷靜。

(中時 )