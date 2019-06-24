台中市太平區傳出疑似兒虐事件，1歲女童至今仍昏迷不醒，令鄉民群情激憤，網友在網路號召，23日晚間9點開始聚集郭姓保母家堵人，由於女童狀況讓人實在太過悲痛，初始前往圍堵人數即破百位，愈近深夜聚集人數愈多，至午夜已逾300位民眾。太平警分局恐事態擴大，緊急派出員警，力勸民眾離去，但群眾相當激動，高喊「惡劣保母出來面對」，向大眾解釋清楚。

★逾300位民眾怒斥惡劣

女童陳姓母親指出，女兒疑似遭保母虐待，不但造成顱內出血、左手骨折、手部、胸口都有傷，就算救活，很擔心變成植物人、生活無法自理，已與家人商量做了最壞的打算，若醫院宣布女兒腦死，將考慮拔管甚至器捐。

臉書粉絲專頁《冠廷往事》網路號召近百人，包圍郭姓保母的大樓租屋處樓下，大喊要郭姓保母出來面對，大樓警衛見狀，嚇得出來直說，該名保母已經離家，不在此處，請大家不要再包圍。

★促檢察官立即拘提保母

不過，聚集民眾不願離去，並要求檢察官立即開出拘票，拘提郭姓保母。太平分局偵查隊長陳俊彥在現場勸導鄉民離開，說明已蒐集相關事證移請地檢署偵辦中，表示一定會查明真相還給家屬公道，請大家保持冷靜。

現場網友表示，小孩都是自己的心肝寶貝，疼愛都來不及了，竟被人活活凌虐致死，真是可惡至極，大家痛心又痛恨，一定要叫保母出來說清楚、講明白。

★現場高喊台灣司法已死

發生在今年初，台南1歲6個月女童遭虐打致死案，引發公憤，網友號召500人包圍台南地檢，造成轟動，台中鄉民也喊出「拿出台南精神」，將惡劣保母逐出社區，現場不斷怒喊「台灣司法已死」、「保母不出來，就不散去」等語。

(中時 )