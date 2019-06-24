鄉民再度重返至太平郭姓保母家大樓，因人數愈來愈多約近500人，太平警方出動快打部隊，並請保四總隊鎮暴警力約80人支援。（照片翻攝自臉書粉絲專頁《冠廷往事》）

台中市太平區傳出疑似兒虐事件，1歲女童至今仍昏迷不醒，讓鄉民群情激憤，有網友在網路號召，23日晚間9點聚集郭姓保母家堵人，因群眾相當激動，至24凌晨1點人數近500人，警方擔心場面失控，請保四鎮暴警力前來支援，將群眾驅離。

太平警方發動3波驅離行動，晚間11點多，有人準備扔雞蛋，甚至有人強制要闖進大樓內堵人，警方噴辣椒水現場壓制2人，太平警分局長張則誠最後趕至現場，勸導民眾離去，他表示，大家都關心女童是否有無被虐傷一事，檢警已介入調查，希望大家體諒附近住戶，不要影響當地住戶休息。

大批鄉民經太平警方勸離後，網路再度號召，火速出發到台中地檢署前聚集包圍，市警一分局偵查隊長吳柏羲前往勸導表示，台中地檢署已積極再處理，也請地檢署再跟大家說明，有鄉民表示，虐童案是大家矚目社會案件，一定要給大眾一個交代才行。

24日凌晨約1點，鄉民再度重返至太平郭姓保母家大樓，因人數愈來愈多約近500人，有人按汽笛、有放鞭炮，太平警方出動快打部隊，並請保四總隊鎮暴警力約80人支援進行驅離，並封閉旱溪東路二段，實施管制。

有住戶不堪其擾，大聲抱怨，「你們為了受虐女童發聲，大家也很同情，但我們也有小孩，這樣喧鬧，小孩都被嚇醒無法入睡」警方請鄉民趕快回家休息，也讓住戶們能休息。

太平警方於凌晨1點13分發出新聞稿指出，當事人劉男與廣大網友關注此幼童受虐案，表達關切，警方表示體諒。但過程中，劉男無視於偵查隊長、社區主委等多次誠意婉言相勸，猶執意要求檢察官表態立即羈押，過程中再有施放鞭炮、丟擲物品行為，客觀認為已失其陳情本意。對此行為嚴正聲明本案已報請檢察官指揮，檢警方一切依照法定程序秉公偵辦。

(中時 )