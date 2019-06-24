每年的6月21日是國際瑜珈日，世界各地的瑜珈愛好者們都會在這天舉辦大型的瑜珈盛典！這週日（23）日在台北松菸，也有瑜珈業者號召600多人的瑜珈活動，透過伸展、呼吸、冥想、社群交流的「瑜珈年華」活動，大夥在一起流動、熱舞、歡笑，享受瑜珈樂活。

印度總理莫迪在今年「國際瑜珈日」帶領民眾做瑜珈。（美聯社）

源自於古印度文化瑜珈，瑜珈是一種藉由結合呼吸、專注與放鬆練習與各種體式來達到身心合一的運動，能強化肌肉，提升柔軟度、並放鬆心靈。瑜珈距今已有千年歷史，近來全球受到樂活、健康趨勢，也有很多人開始練瑜珈！

國際瑜珈日的想法，是由印度總理莫迪（Narendra Modi）在2014年9月27日於聯合國大會上提出，莫迪推文說明瑜伽好處，瑜珈能教人如何擊退緊張和焦慮，莫迪更在那年帶領近萬人做瑜珈！最後在2014年12月11日，由印度在聯合國大會提出此決議草案，並獲得了177個會員國支持通過。

美國佛州迪士尼也有民眾歡欣鼓舞在城堡前做瑜珈。（美聯社）

今（2019年）的「國際瑜珈日」全球也熱鬧響應，莫迪也再次展示「瑜伽外交」，總理同約4萬民眾在恰爾肯德邦（Jharkhand）做瑜伽；在美國佛州迪士尼也有民眾歡欣鼓舞在城堡前做瑜珈，留下可愛畫面。

歡慶「國際瑜珈日」，週日在松菸有600多人一起做瑜珈。

而台灣也和全球串連，23日在松菸園區，加拿大lululemon為慶祝國際瑜珈日，號召600餘位朋友一起做瑜珈！下午的「文藝流動瑜伽」以松菸的歷史文化為啟發，連結流動、舒緩及冥想瑜伽；晚上的「派對舞動瑜伽」挑戰你的派對功力，在節奏鮮明的音樂下盡情舞動。

瑜珈對身心靈的好處已廣為人知，能助身體代謝、調氣，並增加身體的柔軟度，力量及肌肉線條。面對現今快速、高壓的社會，瑜珈也是抒壓好管道！今夏就讓我們動一動，想一想吧！

(中時電子報)