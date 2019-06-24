暑假快到了，然日頭赤炎炎，到哪玩清涼也好玩呢？來北投區大屯社區走走吧！台北市工務局大地工程處結合當地櫻花及農村特色，設計出逗趣可愛的鳳梨涼亭、落英繽紛的櫻花隧道、沁人心脾的永春寮溪畔步道以及可遙望關渡平原的四季長廊，能同時享受健行、避暑及夜景。

逗趣可愛的鳳梨涼亭。（北市大地處官網）

位於吳氏宗祠旁的四季長廊白天可遠眺關渡平原、淡水河及觀音山等美景，吸引許多攝影愛好者前來取景；夜晚伴隨著讓人沉醉的美麗燈光，變成了情侶間最佳的約會地點，風清月朗、夏夜蟬鳴，歡迎民眾一同來體驗。

四季長廊。（北市大地處官網）

炎炎夏日，最適合三五好友相約搭乘大眾運輸工具至大屯社區避暑，沿著白宮山莊步道及上清宮步道上山，累了便可在鳳梨涼亭休憩打卡談天，也可至永春寮溪畔步道享受親水的空間，午後漫步在櫻花隧道間，好不浪漫！而當夜幕悄悄降臨時，就朝著四季長廊出發吧！

遙望關渡平原的四季長廊。（北市大地處官網）

另外，每年5至7月是當地綠竹筍豐收季節，除了享受視覺上的眼福及心靈上的富裕外，民眾也可大飽口福，體驗當季美食。這些景點搭乘捷運、轉乘公車就能到，方便也環保！趁著暑假，趕快相揪好有一起避暑趣。

關渡平原美景。（北市大地處官網）

前往方式 :

搭乘捷運淡水線到「北投」站，再轉搭218公車至「復興中學站」下車，再步行至復興三路152巷。

搭乘捷運淡水線到「北投」站，再轉搭小6公車至白宮山莊（註：班次較少）再步行至復興三路152巷。

搭乘捷運淡水線到「新北投」站，再轉搭216公車、223公車、266公車至「復興中學站」下車，再步行至復興三路152巷。

GPS座標：( 25.149267 , 121.505549 )

(中時電子報)