長榮空服員罷工影響的航班多達六成，國泰航空、新加坡航空與中國南方航空等，這個周末、周日，業務與訂位部門都有人到公司加班，幫旅行社安排處理回國旅客的機位問題，但是市場已進入暑假旺季，能協助的機位有限，有的團要分2、3個航班搭機回國。

在外籍航空公司當中，國泰航空與子公司港龍航空在台港線每日有26個以上航班，包括國泰台北~香港每周114，國泰港龍台北~香港每周14，台中~香港每周7，高雄~香港每周49班，另國泰台北~東京，台北~大阪，台北~名古屋，台北~首爾每周各7班，是可替代性運力僅次於華航的航空公司。

國泰不論是進出大陸、歐美或是東南亞航線，航班選擇都很多，國泰航空台灣公司指出，這兩天航班開始滿座，業務與訂位部門都有人加班為旅行社找機位，主要都是優先安排回程的機位，要先讓滯留在國外的旅客回台。

業界透露，國泰在長榮空服員本月20日宣布下午四點罷工之後，瞬間增加數千個訂位，另亞洲區間航線低成本航空多，選擇比較多。不過國泰指出，空服員罷工選在暑假開始，又是周末假日，本來剩餘機位就少，顯然刻意讓影響性大幅拉高，目前看訂位狀況，近三日多數航班滿位，7月初的航班較有空位，應該是旅客還在觀望，期待屆時罷工已經解除。

新加坡航空台灣公司指出，現在公司同仁都可以用行動辦公室處理問題，業務與訂位部門一直都有人在協助旅行社，會找新航的以歐洲線旅客居多。

中國南方航空這兩天則是加班為需要自大陸東北與桂林等地返國的旅行團尋找機位，另公司7月1日起上海與廣州航線正好開始放大機型，增加供給；中國東方航空因為長榮上海線一直保持正常飛行，沒見到移轉的客人。

華航方面則指出，根據已簽訂互相簽轉旅客作業模式，華航視長榮需求及運能狀況，必要時將進行航機、航班調度。公司截至23日僅少數區域短程航班更改（放大）機型。華航提醒旅客訂位時，留下聯繫手機及email等連絡方式，方便航空公司即時通知各種訊息，公司周末假日都有輪值人員處理相關事務。

華航高階透露，長榮很謹慎在處理簽轉作業，還未確定停飛的航班不會簽轉，因此簽轉數量沒有特別多，華航截至昨日為止也未派出加班機。

大型旅行社則指出，出國旅行的團隊，如果無法確認來回都有機位，多半是延期或取消，不過因為旅客多數是家庭旅遊，或是好不容易請好假了，多數是願意多付點錢轉搭他航照樣出團。

(工商 )