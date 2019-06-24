學音樂的孩子不會變壞！讓我們用音樂、表演讓生活更多采多姿！北市交「校園音樂工程」計劃，將音樂課程主動帶入國小校園，教學內涵為：「自律」、「紀律」，以及「美感力」。「自律」講求同學能夠藉由自主的學習，跟得上團體的進度；「紀律」是在團體當中，能養成聆聽他人的能力；「美感力」則是透過音樂學習啟發學童的創造力跟想像力。

上個學期才加入「一校一樂團計畫」管樂團的舊莊國小，許多家長在受訪時紛紛表示：「沒想到從來沒有學過音樂的孩子，一學了之後愛不釋手」；「孩子變得更凸顯、敢於表現自己！」「看著他們從完全都不會，慢慢可以吹成一首短短的曲子，到期末成果發表會時，還可以跟其他學校一起大合奏，真的很感動。」

富安國小《電玩世界大冒險》。（圖取自TSO官網）

北市交「校園音樂工程」計劃為許多孩子開啟了第一次學習音樂之經驗，許多孩子不但沒有半途而廢，反而更加努力自主練習，每次下課皆不顯倦容，令指導老師們深受感動。

舊莊國小指揮呂彥慶期許：「希望他們長大之後，未來可能會在工作或是課業上有壓力的時候，可以想到用樂器來抒發他的壓力。」正如北市交「校園音樂工程」計劃之目標，「一校一樂團，音樂終身伴」，期望用音樂陪伴孩童們共享美好生活。

(中時電子報)