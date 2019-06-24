◎中國時報

● 由時力立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢發起的「反紅媒遊行」昨午在凱道舉行，黃、陳等人鼓動民意，要求政府反對特定媒體。對此，前中央社社長陳國祥表示，「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」大遊行活動，根本不符自由、民主與法治原則，正確來說，應該改為「守護台灣民主、接納各色媒體」，才是我們應該信守的正道。

長榮航空空服員罷工進入第四天，長榮航空已收到不少空服員的委託書陸續歸隊，長榮昨天增飛台北—峇里島、台北—曼谷各一班加班機疏運旅客，日後將會視旅客需求及空服員報到狀況，再行評估是否增飛航班。交通部昨再力挺罷工預告期，並進一步拋出「授權期」的建議，讓罷工權有更清楚的使用時間與次數，免得罷工權遭到濫用，影響旅客權益。

●高雄市傳出第24例登革熱，考量疫情群聚風險，原訂7月6日市長韓國瑜高雄場造勢臨時喊卡；而韓先前拋出拉高水位、養魚吃孑孓構想，遭綠營炮轟，但當地居民貼文證實，早年金獅湖水位高確實沒蚊子，「酸言酸語無法幫助疫區居民！」

● 台灣民意基金會董事長游盈隆昨開出總統初選後的第一槍，宣布退出民進黨，他提出6個理由，痛批「這個黨已經變了」，當廢除公投與大選同時舉行時，這個黨已叛離其傳統支持者，並認為蔡英文擔任黨主席8年，讓黨內逐漸定於一尊。

◎旺報

● 大陸國家主席習近平於今年兩會時在人大福建團組指示，研究進一步惠台措施後，大陸已啟動全方位把福建打造成台胞登陸第一家園。中國人民大學國際關係學院教授王英津表示，要盡快達成福建GDP超越台灣、提升福建軟實力，增強對台磁吸效應等4個目標；有關人士透露，具體作法是持續深化「小三通」，加快「小四通」進程，從經濟融合邁向全面深度融合。

●大陸國家主席習近平在今年兩會期間，曾到全國人大福建省代表團參加審議，他當時表示，福建要在推動兩岸融合發展上作出示範。從福建開始做起，在民進黨政府近來不斷阻礙兩岸交流的背景下，一來可以縮小打擊面，二來具可操作性。

● 福建省委黨校閩台研究院院長羅海成近日表示，在兩岸融合發展的深化階段，要從強化對台「軟融合力」入手，意即從非經濟層面推進融合，要重視培育融合發展的激勵性因素。這是兩岸融合發展的深水區，也是福建在推動兩岸融合發展上，需要作出示範的新內容、新任務。

● 大陸A股投資者結構中，散戶占多而法人投資者比例較小，近日繼MSCI調升A股占比，最新再納入富時全球指數體系，將逐步改變整個市場投資結構，國外法人機構將更廣泛參與A股市場。投行人士也看好，未來A股在各類國際指數中權重的增加，外資規模可能很快就能匹敵公募基金，A股將從「散戶盤」變為「法人盤」。

◎工商時報

● 台積電除息秀24日登場，將蒸發加權指數69.3點，總市值減少2,074億元。法人指出，台積電近三年現金股利發得愈高、填息速度反而更驚人，填息天數介於3～32天之間，本次隨貿易戰利空鈍化、中美領導人將於G20峰會會面，加上步入第三季旺季、第四季還要再發股利，能否再刷新填息最快耗時紀錄，點燃市場期待感。

●長榮航24日舉行股東會，時逢空服員罷工進入第五日，對董事長林寶水而言將是最難熬的一天。長榮航表示，公司仍不放棄任何持續商溝通的機會，然20日罷工至23日總計已取消158個航班，營收損失估計約5.8億元，其他影響金額尚在估算中。

●大陸綜合電商蘇寧易購集團加速線下布局，繼年初收購萬達百貨之後，23日傍晚更宣布大手筆斥資人民幣（下同）48億元，收購連鎖大賣場家樂福中國80％的股權，其事業版圖再掀變革。本次交易完成後，蘇寧易購將成為家樂福中國控股最大股東，家樂福集團持股比例降至20％。

●美國總統川普上周在最後一刻取消伊朗空襲計畫後，稍早放話將在24日對伊朗實施「額外的重大制裁行動」，但同時強調美國希望與伊朗達成協議、協助推動伊朗經濟成長，企圖緩和美伊緊張情勢。

(中時電子報)