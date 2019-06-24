李佳芬撿到鞋！這幕讓失主嚇一跳 (影/中天新聞)

高雄市長韓國瑜偕同李佳芬一起到台中造勢前，先到沙鹿顏家服務處拜會時，被媒體捕捉到小插曲，原來是2人一下車後，現場許多人一擁而上，還有人連鞋子都被擠掉，韓國瑜有注意到鞋子，特地停頓了下來看一下。然後，跟在後頭的李佳芬也注意到了，趕緊吆喝大家不要踩到鞋子，一路拎著鞋找失主。最後，李佳芬竟然還精準地在人潮中找到了鞋主，而鞋子的主人更是因此又驚又喜，急忙要跟李佳芬合照。

李佳芬一下車就看到有人的鞋子被擠掉了，她看人群與韓國瑜已經快要進到服務處，趕緊吆喝大家不要踩到鞋子。李佳芬一路上拎著鞋，不怕現場攝影記者眾多，一個低頭就會險些被攝影機敲到頭，李佳芬眼神到處掃視，狂問：「這是誰的鞋子啊？」

在一陣騷動慌忙中，掉鞋的失主竟然還被眼尖的李佳芬找到了，她趕緊上前把鞋還給那個人穿，露出開心的笑容說：「你的鞋子在這」。

這名穿著白色T恤的人就是被李佳芬撿到鞋子的失主，他因為被人群擠得連鞋子都掉了都不知道，他一看到李佳芬手拿著他的鞋子給他，馬上眉開眼笑地笑著對李道謝，還不忘緊抓機會比YA要拍一張合照。

小插曲影片一曝光，許多網友看到李佳芬超認真拎著鞋搜尋失主的模樣，既被逗笑又大大稱讚說，「其實她假裝沒看到也是可以，但是佳芬姐還是撿起來還給支持者」、「這就是真誠，没架子」、「現代版的玻璃鞋」、「佳芬姊好暖心」、「下次可能會有更多粉絲掉鞋子」、「小英是撿到槍～佳芬撿到鞋，哈哈哈」、「一樣是鞋子，果凍就是讓人家覺得怪」。

(中時電子報)