上週四的海王星已正式逆行，唐綺陽闡述每個星座都有某個領域被「撥開迷霧」，也許是「真相浮現、騙局拆穿」，事情進入下一階段。海王逆行既使迷霧散開，大家就該趁此星象，將之前一直逃避、無視的部份重新面對。
本週二、三、四請特別注意，月亮進入牡羊，是對峙雙方「容易點燃怒火、擦槍走火」的時段，可能訴求太直接火爆，或彼此失去耐性、也可能氣候高溫、令人躁動導致，此外也要注意小孩的安全與健康，可能意外頻傳。
水星本週四進入獅子，，除了周四前水星離境前必然的風暴（八卦、口舌是非、各種令人擔憂的耳語），水星也進入「停滯效應」，水星將要停滯。在六月底前的前驗效應，要多注意資料備份、家電產品、網路以及溝通方便的問題，水逆時期將回溯與巨蟹及獅子相關的課題。四星逆行也是回溯過往、自我反省的時機。
本週木、土退回17度，依然互成相位，仍有震動社會之事發生、進行，並產生「深遠影響」，好比犯錯者要為所作所為付出代價，或事件影響了法條修訂等，也促使個人找到自我的價值。
重要星象：水星將停滯，木、土退回17度。
工作注意↓
金牛：添加創新、面對改變，才能從善如流
巨蟹：多注意周遭的年輕人，以免發生問題
天蠍：應主動積極，置身事外易被淘汰
射手：當心欲速則不達，應忖度周遭情勢
桃花注意↓
白羊：多關心對方的接受度，別太自我
雙子：多花點時間跟家人溝通
獅子：好好溝通，有機會扭轉乾坤
處女：甜言蜜語的桃花，應多瞭解調查
財運注意↓
天秤：爭取資源、創造好作品，可墊高自己
魔羯：值得花費投資在生財工具上
健康注意↓
水瓶：注意老毛病，要趕緊治療
雙魚：當心有過勞問題，別太逞強
(中時電子報)
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