06/24 - 06/30｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

上週四的海王星已正式逆行，唐綺陽闡述每個星座都有某個領域被「撥開迷霧」，也許是「真相浮現、騙局拆穿」，事情進入下一階段。海王逆行既使迷霧散開，大家就該趁此星象，將之前一直逃避、無視的部份重新面對。

本週二、三、四請特別注意，月亮進入牡羊，是對峙雙方「容易點燃怒火、擦槍走火」的時段，可能訴求太直接火爆，或彼此失去耐性、也可能氣候高溫、令人躁動導致，此外也要注意小孩的安全與健康，可能意外頻傳。

水星本週四進入獅子，，除了周四前水星離境前必然的風暴（八卦、口舌是非、各種令人擔憂的耳語），水星也進入「停滯效應」，水星將要停滯。在六月底前的前驗效應，要多注意資料備份、家電產品、網路以及溝通方便的問題，水逆時期將回溯與巨蟹及獅子相關的課題。四星逆行也是回溯過往、自我反省的時機。

本週木、土退回17度，依然互成相位，仍有震動社會之事發生、進行，並產生「深遠影響」，好比犯錯者要為所作所為付出代價，或事件影響了法條修訂等，也促使個人找到自我的價值。

重要星象：水星將停滯，木、土退回17度。

工作注意↓

金牛：添加創新、面對改變，才能從善如流

巨蟹：多注意周遭的年輕人，以免發生問題

天蠍：應主動積極，置身事外易被淘汰

射手：當心欲速則不達，應忖度周遭情勢

桃花注意↓

白羊：多關心對方的接受度，別太自我

雙子：多花點時間跟家人溝通

獅子：好好溝通，有機會扭轉乾坤

處女：甜言蜜語的桃花，應多瞭解調查

財運注意↓

天秤：爭取資源、創造好作品，可墊高自己

魔羯：值得花費投資在生財工具上

健康注意↓

水瓶：注意老毛病，要趕緊治療

雙魚：當心有過勞問題，別太逞強

(中時電子報)