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The moment @andy_murray & @feliciano_lopez secured the doubles title at @QueensTennis...



🎥 @TennisTV #QueensTennis pic.twitter.com/ihKvmBZso4 — ATP Tour (@ATP_Tour) 2019年6月23日

臀部受傷開刀付出的英國網球好手莫瑞（Andy Murray），在英國女王草地網球男雙決賽和西班牙好手F.羅培茲（Feliciano Lopez）以7：6（8：6）、5：7、10：5擊敗英國薩里斯伯里（Joe Salisbury）/美國拉姆（Rajeev Ram），用冠軍為回歸職業網壇打出好的開始。

這座冠軍也是F.羅培茲單日第二冠，他在英國當地時間23日下午先在男單決賽6：2、6：7（4：7）、7：6（7：2）擊敗法國選手西蒙（Gilles Simon），短暫休息過後再於男雙上陣，並一舉掄元。

一日雙戰、又是和地主希望莫瑞搭檔，不少球迷也幫已經37歲的F.羅培茲加油、提振他的士氣，而自今年1月澳洲網球公開賽後第一次參加正式賽事的莫瑞，在關鍵搶十局打出幾顆好球，成功留住冠軍。

賽後莫瑞說：「真的太棒了，我很享受比賽的感覺。從這星期一開始我就感到非常輕鬆自在，雖然隨著時間前進越來越緊張，但我內心存在的競爭直覺，打敗了緊張感。」

至於曾經困擾他多時的臀部傷勢，莫瑞回應：「我的臀部感覺很好，比賽中沒有任何疼痛感，希望從這裡開始能獲得更多進展，但首先我還是很開心可以回到球場。」

今年的第三場四大滿貫賽溫布頓草地網球錦標賽，會內賽將於7月1日點燃戰火，莫瑞預計參加雙打賽事，男雙會和法國選手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）合作，混雙搭檔還在尋覓當中，不過俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova）和台灣一姐謝淑薇的女雙搭檔、捷克史崔可娃（Barbora Strycova）都表態歡迎莫瑞找她們拚溫網混雙。

(中時電子報)