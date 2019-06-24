圖為7點50分雷達回波圖，鋒面壟罩台灣。(氣象局)

今天持續受鋒面影響，氣象局在早上7時發布豪雨、大雨警特報，雲林縣有局部豪雨、西半部地區包括北北基、桃竹苗、中彰投、嘉義、南高屏有局部大雨。東北風也稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部24~27度、中部24~30度、東部25~27度、南部25~32度。氣象局也提醒，特別是臺灣北部地區有短暫陣雨或雷雨。

氣象專家吳德榮說，今天全台為有陣雨或雷雨，中部以北受影響較大，且大氣不穩定，有「中、小尺度對流系統」發展，伴隨著劇烈天氣，雷擊、強降雨、強陣風等。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新模擬顯示，明天鋒面減弱北移、天氣轉為多雲到陰，氣溫慢慢回升，但低層水氣多，午後有雷陣雨。周三至周日(26~30日)低層大氣水氣略多，午後山區有對流發展，部分平地也會有雨。

至於有無颱風生成？吳德榮說，菲律賓東方的熱帶雲系，結構雖略增強，但離颱風的標準還有一大段落差，是否發展成今年第3號颱風，仍有不確定性。

未來一週天氣圖。(報天氣 - 中央氣象局臉書)

(中時電子報)