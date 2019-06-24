29年前震驚台、日的日本女大生井口真理子命案，被判無期徒刑在宜蘭監獄服刑的凶手劉學強，羈押服刑迄今逾28年，宜監曾提報20次假釋均駁回，劉自2017年9月未獲假釋後，至今未申請假釋。但劉曾向高雄高分院遞狀「翻供」指真凶另有其人，殺人證物埋藏在高雄小港，聲請法官提解他至高雄挖掘取證，並提起再審遭駁回。

61歲的劉學強，1990年4月7日在高雄小港開計程車時，搭訕來台自助旅行的井口真理子，因求歡未遂，用十字弓殺死她後分屍，並棄屍2地點，1991年3月4日，警方逮捕劉，劉翌日遭羈押，劉寫自白書供出殺人過程及藏屍地點，警方找到井口白骨，但頭顱迄未尋獲。

1993年1月，最高法院依殺人、遺棄屍體罪判劉死刑，因其精神問題減刑，逃過一死，獲判無期徒刑確定。2004年4月，劉在台中監獄被獄友打成重傷，同年9月劉移至宜監服刑迄今。

劉適用舊刑法規定，服刑10年可申請假釋，劉自1991年起遭羈押服刑逾28年，移監宜監服刑近15年，累進處遇為1級，獄方共陳報20次假釋都遭駁回。

宜監曾詢問劉親友，卻沒人願為劉簽署入住同意書讓他入籍，還嗆獄方「誰放人誰負責」，甚至宗教社福團體進監與劉訪談，亦無下文。宜監2017年8月以「資料不備」駁回劉第20次假釋申請後，劉1年多來未再提申請。

劉申請不願與別人同房，因此住獨居房，在舍房獨自作業，未下工廠。2011年9月劉以真兇另有其人，殺人證據埋在高雄小港，須提解他出監返回高雄取證，向高雄高分院聲請再審遭駁回，最高法院也駁回抗告。獄方懷疑，他可能是關太久，想放風才出此下策。

井口真理子命案發生迄今，傳出諸多靈異傳聞，包括當年劉被捕後，警方發現他車上及住處擺滿佛像。他棄屍的台南空地，地主賣給建商蓋大樓，期間多次雇怪手整地，但只要怪手挖到井口埋屍的大樹邊就故障。今年2月台南某大樓發生分屍案，巧合的是大樓基地就是當年棄屍地點。

(中時 )