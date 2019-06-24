「王大師」深夜公布投票結果，他說，關於KMT會不會做假民調一案。總投票人數為1120。說（會）的網友有714人；說（不會）的只有406人。換算成百分比為64％。(王大師臉書)

民進黨初選結果出爐，蔡英文總統在5家受託民調公司的民調都領先賴清德，但民調專家洪永泰痛批，民進黨中央黨部寫下了台灣民調史上最黑暗的一天。國民黨總統黨內初選即將進入要以民調決勝負的關鍵時刻，詭異的是，儘管韓國瑜依舊展現藍綠無人可及的超高人氣，卻不斷有他民調下滑的結果出現。時事評論員「王大師」辦網路投票，64%民眾不信任國民黨初選民調。

韓粉自6.1凱道挺韓造勢場創造30萬人自發聚集的「韓國瑜障礙」後，花蓮場「後山奇蹟」、雲林場青年軍和農漁民的大串連，場場撼動人心，創造國民黨前所有未有的人氣，開創不依靠派系與金錢動員的新格局。巧合的是，不論是6.1凱道場、花蓮場、雲林場集會前，都會有新的民調數據發布，指韓國瑜的民調持續下滑，而其他人卻彷彿只要用一點自己的競選經費和媒體溝通，就能讓民調突然超越。

在挺韓台中場造勢前，又有新民調指韓支持度在黨內和對比柯文哲都落後，韓粉質疑，這類民調極有可能遭金錢介入操作，企圖影響選舉結果。問題是這類假民調，遊走法律邊緣、大賺黑心錢、卻如入無人之地、如同無法可管。

經常投書論壇的時事評論員「王大師」，6/22日在臉書舉辦投票，問網民「國民黨的初選，也會搞有問題的民調嗎？」

「王大師」深夜公布投票結果，他說，關於KMT會不會做假民調一案。總投票人數為1120。說（會）的網友有714人；說（不會）的只有406人。換算成百分比為64％：36％。「換言之，常來濕兒這的網友，多數人不覺得國民黨的初選會公正。這也間接證明，為何韓粉會舉辦一次又一次的造勢大會，證明給黨部看韓流的真人氣，深怕最終結果遭沒收。」

「王大師」表示，看到今天的「反統媒遊行」後，更證明台灣有股很大的勢力，深怕韓流背後的力量。這股反韓勢力有很強的組織動員能力，不管是藍的或是綠的「媒體名嘴複合體」，都被動員到。但不管如何，藍營已經分裂，而且是透過一個很精心的策劃。所以他對小英可能會連任的預測更有信心。

(中時電子報)