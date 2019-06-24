民進黨前主席林義雄。(中時資料照)

今年初爭取民進黨主席補選落選的台灣民意基金會董事長游盈隆，昨突然宣布退出民進黨，並詳列六點理由。對此，國民黨台北市議員羅智強點名前民進黨主席林義雄，並表示「你一直催生的公投法，硬生生的被蔡英文給閹割了。默不吭聲的你還有風骨可言嗎？」

游盈隆昨宣布退出民主進步黨，強調加入民進黨的初衷是為了早日終結國民黨一黨專政，如今台灣已經歷了3次政黨輪替，他可以心安理得地離開。此外，他也提及，當「維持現狀」成為民進黨執政的核心價值時，這個黨已經變了；當立法廢除「公投與大選同時舉行」時，這個黨已經叛離其傳統支持者。

羅智強在臉書發文指出，游盈隆宣布退出民進黨，原因之一，就是民進黨廢除了公投綁大選。「我要問的是，林義雄呢？林義雄呢？林義雄呢？」羅說林一直催生的公投法，硬生生的被蔡英文給閹割了。游盈隆、呂秀蓮都為了信念，發出不平之鳴。「林義雄，你呢？默不吭聲的你還有風骨可言嗎？」

對此，網友認為「林只要綠營執政，就會自動關機！換成藍營執政了，就補血復活了！」、「民進黨已經變成專制黨了，還有臉用民主兩個字？」、「林義雄在裝睡啦！叫不醒的啦」、「一個黨的政策利益凌駕國家國人權利利益，很可怕」、「公投法修正案，是壓倒民進黨最後一根稻草」。許多網友也肯定游盈隆，並表示「游盈隆你退黨是理性的選擇」、「游能撐到今天也算不簡單，這種爛黨早該退了」、「難得的鐵漢！」

(中時電子報)