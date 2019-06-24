空軍第5聯隊作戰科的鄭宇廷上尉，在歷經近20小時的比賽過程，在23日凌晨12點49分，披著中華民國國旗通過終點線，完成全球七大極限鐵人三項賽事之一，總長度226公里的「瑞士極限鐵人三項賽事，這也是鄭宇廷繼去年參挪威極限鐵人賽後，玩成的第二項全球七大賽士比賽，也順利成為國軍現役官兵首位完成瑞士賽事的超級鐵人。

鄭宇廷表示，國軍訓練向來秉持著「為戰而訓、為賽而訓」，為此他從軍後，就積極操練體能準備參賽，去年首度勇闖挪威極限鐵人三項，今年又接續挑戰位於瑞士的賽事，在賽前，他為了適應高海拔氣候與生理狀態，並自我加強訓練，出國比賽前多次騎乘自行車登上武嶺；他表示：「這段時間學習享受孤寂、認識挫折，274小時的汗水，不會白流！」

鄭宇庭一路身披國旗，在凌晨時分終於順利抵達終點。〈青年日報提供〉

由於比賽全程幾乎都在高山舉行，不少選手因撐不住而紛紛棄賽，鄭宇廷也碰上不少阻礙，尤其比賽中，鄭宇廷在單車項目上狀況連連，除了遇到連續爆胎多次外，又因前導車領錯路花費多餘時間，更慘的是，在單車後段，偏偏碰上鍊條斷掉，讓比賽經驗還不足的他吃盡苦頭。但他堅持不放棄，最後帶著國旗通過賽道終點，展現過人的毅力。

據了解，今年邁入第6屆的Swissman是極限鐵人聯盟賽事之一，鄭宇廷以勇於挑戰自我的精神，完成總長度226公里的距離，其中包含游泳3.8公里、單車180公里（爬升3400公尺）、跑42.2公里（爬升1600公尺），更展現國軍不畏艱難、勇於挑戰的精神。

(中時電子報)