哥斯大黎加的棒球製造工廠。（美聯社資料照）

大聯盟單季全壘打和三振次數不斷攀高，所有人都猜測與用球有關，聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)近日在老闆會議後向媒體證實了這項說法。「棒球的球芯原本並不是在整顆球的正中央，球在飛行中會搖晃。近年製球品質提升，用料雖然沒變，但球芯完美置中而導致飛行阻力減小。」

棒球的球芯是由軟木包覆橡膠製成，直徑約2.06公分，外頭裹上3層毛線以及聚脂纖維，最後用(雙針頭108針)紅線縫上牛皮(早年為馬皮)，簡單說就是一顆用毛線裹起來的球。70年代大聯盟從斯伯丁(Spalding)製球改為與勞林斯(Rawlings)合作，生產於哥斯大黎加，曼佛雷德指出是勞林斯近年提升的製球品質讓球變快。同時也有人懷疑是縫線增厚、球芯密度減少所造成，這會讓球飛得更遠，把一些二壘打送出牆外成為全壘打。

棒球製作過程。(轉自youtube)

現在的大聯盟用球被業界戲稱為「打過禁藥的球」，加上好球帶縮小，低速的控球型投手被邊緣化。對於暴力型投手的影響則是更多界外球(因為球快不好打)、更多奪三振、更少安打。控球型投手能賺得更多老K，但也更容易被打出去(好球帶變小)。

不過曼佛雷德比較不在乎投手的權益，他單純想要更多安打和跑壘鏡頭，而不希望每場比賽的精采鏡頭都是千篇一律的三振和全壘打。如果今日的現象是因製球品質提升，那還真的很難解決，難不成要禁止工廠生產更好的球嗎？

(中時電子報)