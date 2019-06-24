民進黨初選結束後，全黨全部整軍待發，力拚2020。反觀國民黨至今初選擺不平，甚至已殺到血流成河局面。不僅總統大選危機四伏，連立委選戰都隱憂。有媒體注意到，如果高雄市長韓國瑜出線話，民進黨將可能逼韓辭高雄市長或發動罷免的動作，甚至罷免案有可能和明年總統大選日同時舉行投票的花招。國民黨2020正面臨逆轉，難以樂觀。

民進黨總統初選結果於6月13日揭曉後，總統蔡英文挾現任優勢以8.2趴贏過賴清德，領先幅度超出預期，而敗選的賴清德也要大家以大局為重，民進黨上下士氣大振。反觀，原本勝券在握的國民黨卻陷入內亂，選情正面臨逆轉。

港媒《中評網》觀察到，目前情況對國民黨非常不利。當蔡英文升高抗中牌後，民進黨已完全主導明年總統選戰基調。只見國民黨內不論是韓國瑜或是鴻海董事長郭台銘，都被迫跟隨民進黨腳步，大喊拒絕一國兩制，可是國民黨的兩岸論調到底是什麼？一邊抗統和抗中，一邊又支持九二共識，到底把九二共識放在怎樣的定位？這樣錯亂的立場，只會加深藍營分裂，國民黨也沒戲可唱。難怪蔡英文近來可以一直撿到槍，這一切都是國民黨的功勞。

其次，《中評網》指出，若最後是韓國瑜出線，民進黨將有可能逼韓辭高雄市長或發動罷免的動作，國民黨不可不慎。而前立法院長王金平雖退出初選，卻還是一直辦造勢大會，讓外界霧裡看花，完全摸不著頭緒；且隨著韓郭兩強內鬥日漸趨於白熱化，未來誰出線，國民黨都難以整合，郭甚至脫黨參選的可能性不是沒有！國民黨的後續，實在難以樂觀看待。

《中評網》感嘆，民進黨去年九合一慘敗，才不到一年，就絕地逢生，整軍待發。反觀國民黨，一個初選就殺到血流成河，一堆候選人還跳進民進黨挖好的坑裡，這樣的藍軍是要如何贏2002？

(中時電子報)