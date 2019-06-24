基隆市正義路29巷內1棟4層樓的民宅，今（24）日清晨發生大火，消防員滅火時，並將屋內資源回收雜物清出來。（張穎齊翻攝）

基隆市正義路29巷內1棟4層樓的民宅，今（24）日清晨發生大火，消防員滅火時，並將屋內資源回收雜物清出來。（張穎齊翻攝）

基隆市正義路29巷內1棟4層樓的民宅，今（24）日清晨發生大火，遠處都能看到大煙。（張穎齊翻攝）

基隆市正義路29巷內1棟5層樓的透天厝民宅，今（24）日凌晨2時許發生大火，如今仍在不斷竄燒，濃煙沖天，由於整層樓都堆滿太多資源回收雜物，導致消防隊救火困難，其中在屋內有發現1對兄弟，哥哥無生命跡象送醫搶救，弟弟則已死亡。

「太恐怖了，到現在還在燒！」基隆市議員楊石城指出，他是上午6時趕抵現場，發現整個濃煙竄得很高，整層樓都還在燃燒，濃濃的嗆鼻味瀰漫全場，嚇壞整個附近鄰居。

楊石城指出，此處是一對張姓兄弟居住，69歲的哥哥凌晨3時許被救出時，沒有生命跡象，目前已送醫搶救；弟弟則是在稍早上午9時許被發現，已明顯死亡，至於聽說還有1名同居女友，尚在尋找中。

消防隊已在場布上水線灌救，但因資源回收物太多，導致救災困難，只得先將屋內的資源回收物移出屋外，再進行滅火及搜救。至於詳細起火原因與過程，尚待基隆市消防局火災調查科人員進一步釐清。

(中時 )