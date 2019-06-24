修杰楷抱怨被賈靜雯無視。(圖／翻攝自IG)

修杰楷連PO動態發牢騷。(圖／翻攝自IG)

修杰楷和賈靜雯近日難得沒帶女兒們，夫妻倆一起外出，不過在機場時，賈靜雯卻忙著滑手機，「無視」他的存在，讓他忍不住連PO出4則限時動態發牢騷，讓賈靜雯無奈笑回「男人怎麼都那麼幼稚呢？」

修杰楷在IG限時動態抱怨被賈靜雯「無視」，原來在等飛機過程中，賈靜雯忙著當低頭族，認真看影片，還一度笑出來，這時覺得無聊的修杰楷，忍不住出聲說「我有點無聊」，賈靜雯僅要他「去拿點東西吃」，但食物拿回來後，賈靜雯依舊專注看影片和吃東西，都沒和他說話，讓修杰楷很無奈：「我的問題還是沒有解決，他還是無視於我。」

事後，賈靜雯貼出2人合照，笑虧「我只是專心在看片，又沒不理你。男人怎麼都那麼幼稚呢？」夫妻倆逗趣互動閃爆。而爸媽不在家，梧桐妹、咘咘及Bo妞則和楊銘威、方志友一家人出去玩，楊銘威也PO文表示：「爸媽不在沒關係呀！叔叔帶妳們出去玩。」

賈靜雯笑回「男人怎麼都那麼幼稚呢？」(圖／翻攝自IG)

(中時電子報)