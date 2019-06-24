一名馬來西亞網紅「林淑芬」日前到一家診所看診準備離開時，竟遭醫師強吻臉頰，當時傻眼，驚嚇匆忙離開，事後在臉書寫了564字文章泣訴：「我常發性感照，但不代表我是隨便的女生」。

「林淑芬」常在臉書PO美照。（圖／翻攝自「林淑芬2.0」臉書）

「林淑芬」在臉書發文表示，常發性感照不代表自己是隨便的人。（圖／翻攝自「林淑芬2.0」臉書）

林淑芬寫道，她很少在網路上發表私人的生活，是希望網路生活和現實生活區分開來，也不希望網路與現實攪和。隨著粉絲增加，可能有網路上的粉絲遇到現實生活的她，「然而我也發現自己越來越害怕面對陌生人，不敢與任何人對上眼睛，社交恐懼症、人群恐懼症，要不是逼不得已真的不會出門。」，沒想到卻發生了一件不願回想的恐怖事件。

林淑芬表示，她去看醫師，檢查後護士離開看診室，突然被醫師拉住後強親了臉頰，當下的她腦袋一片空白，感到多麼害怕又錯愕，「我只想馬上離開現場，我不知道為什麼他會做出如此沒道德的事，他算是在這裡蠻有名的專科醫生，之前我給他看診好多次了，但之前都沒發生什麼不愉快的事，就這次我真的嚇到了。」

林淑芬坦承整件事處理方式不好，也沒有證據可以提告，但她想用自身經歷提醒民眾「遇到一定要舉報」，也希望自己的生活不再被打擾，「最後，我選擇不公開醫院和醫生名字，不代表我已經原諒，如果之後我感覺依然很不爽，還是會說出來的。」

文章一出，網友們紛紛留言表示「那樣的醫生直接變成拒絕往來戶，去警局備案也行」、「建議要行動，不姑息養奸」、「太過份了吧，那根本是性騷擾了，尊重都不懂嗎」、「告了啦，身敗名裂」、「不要忍著！Say NO」、「就算是在熟的朋友也不會這樣吧」。

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(中時電子報)